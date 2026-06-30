Kapetan Njemačke nakon šoka: ‘Potpuno smo zasluženo ispali’

Njemačka reprezentacija nije uspjela izboriti plasman u osminu finala jer je u šesnaestini finala, nakon izvođenja jedanaesteraca, izgubila od Paragvaja 3:4, nakon što je susret u regularnom dijelu i produžecima završio 1:1.

Njemačka je u nokaut fazu došla kao prvoplasirana momčad skupine E sa šest bodova, nakon pobjeda protiv Curacaa (7:1) i Obale Bjelokosti (2:1) te poraza od Ekvadora (1:2).

Ipak, Kimmich je istaknuo kako njegova momčad nije odigrala dobro nijednu utakmicu na turniru.

“U tri navrata imali smo velike probleme protiv momčadi koje nisu svjetska klasa. To je činjenica“, poručio je Kimmich.