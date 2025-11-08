Kapetan Istre uoči Dinama: ‘Igramo protiv najbolje momčadi lige, ali imamo svoje adute’

Istra 1961 u 13. kolu SuperSport HNL-a na Aldo Drosini dočekuje Dinamo u nedjelju od 16 sati.
Obje momčadi u susret ulaze s lošim raspoloženjem – Istra nakon iznenađujućeg ispadanja iz Kupa od Kurilovca, a Dinamo poslije teškog poraza 0:3 od Celte u Europa ligi.
Uoči dvoboja medijima su se obratili trener Oriol Riera i kapetan Dario Marešić, najavivši da momčad želi isprati gorak okus iz Kupa i pokazati bolje lice protiv Dinama.
“Sretni smo što ponovno igramo kod kuće, pred našim navijačima. Očekuje nas zahtjevna, ali i atraktivna utakmica – upravo ona koju svi žele igrati. Moramo ući s puno energije, strasti i vjere, biti na najvišoj mogućoj razini, jer samo tako možemo odigrati dobru utakmicu”, rekao je španjolski strateg pa dodao:
“Rezultat ovisi o nama samima – moramo vjerovati u sebe i u ono što radimo. Suparnik je odlična momčad, ali kao i uvijek, fokusirani smo prvenstveno na sebe. Na nama je da pokažemo tko smo, kolike su nam ambicije i što želimo postići kao ekipa. Vinko Rozić je jedini izvan kadra, svi ostali su spremni i na raspolaganju.”
Svoj osvrt na nadolazeći domaći susret protiv viceprvaka dao je i branič Istre Dario Marešić:
“Mislim da u ovom trenutku za nas nema bolje utakmice od ove – igrati protiv najbolje momčadi lige idealna je prilika da pokažemo pravo lice nakon onog što se dogodilo u srijedu. Svjesni smo da Dinamo možda nije u najboljoj formi, ali riječ je o momčadi ogromne kvalitete”, rekao je Marešić, a onda poručio kako vjeruje u pozitivan ishod:
“I mi imamo svoje adute. Želimo dokazati i navijačima i sebi da ono iz Kupa nije prava slika nas. Najbolje to možemo pokazati upravo protiv najjačeg suparnika. Očekujem da sutra pokažemo novu energiju, pozitivu od prve minute i želju za pobjedom. Ako ne daš sve od sebe, ne možeš računati na tri boda. Moramo krenuti odlučno od samog početka, pokazati da nam je stalo i da vjerujemo da možemo pobijediti.”
