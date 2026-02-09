Kapetan futsal reprezentacije o bronci: ‘Godinama smo se borili za ovo, dočekali smo naših 5 minuta’

Podijeli :

Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković primio je u Banskim dvorima hrvatsku futsal reprezentaciju koja je osvojila povijesnu brončanu medalju na nedavnom Europskom prvenstvu u Latviji, Litvi i Sloveniji.

“Gledajući uspjehe hrvatskog nogometa i vaš doprinos s ovom prekrasnom brončanom medaljom u jednom fascinantnom futsalu, koji je sad puno brži od vremena kad sam ja igrao mali nogomet, zaista je fantastično. Igrali ste s najboljim reprezentacijama i utakmica s Francuskom je bila izvanredna i tu vam želim čestitati na hladnokrvnosti, upornosti, silnoj volji i želji da pobijedite. Koliko shvaćam većina vas igra u Hrvatskoj što govori da nam je liga vrlo jaka”, kazao je Plenković, koji je dodao kako će futsalaši dobiti novčanu nagradu bez obzira što futsal nije olimpijski sport.

Našli smo jednu formu kako da vas nagradimo, premda futsal nije olimpijski sport pa ste nam izvan polja primjene zakonskog okvira koji imamo, ali na inicijativu ministra i u dogovoru s Hrvatskim olimpijskim savezom pronaći ćemo rješenje tako da ne ostanete bez državne nagrade. Sjajni ste promotori Hrvatske i napravili ste veliko veselje ljudima u svim dijelovima Hrvatske, kazao je Plenković.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je kazao da se nikad više nije ulagalo u hrvatski sport te da su futsalaši napravili izniman uspjeh u sportu za kojeg se nada da će u budućnosti imati još veći publicitet.

“Mi se nadamo kako će futsal uskoro postati olimpijska disciplina”, kazao je Glavina, a predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić ustvrdio je da je futsal u zadnjih nekoliko godina napredovao i da je najgledaniji dvoranski sport u Hrvatskoj.

Izbornik Marinko Mavrović zahvalio se prijemu ali i podršci s tribina ljubljanske dvorane Stožice.

“Nismo navikli držati govore, ali mislim da smo svi skupa prepoznali zajedništvo i vjeru koju smo imali na prvenstvu. Hrvatski narod je to prepoznao i došao nas podržati u Stožice dva puta i to je bio naš doček”, kazao je Mavrović.

Kapetan reprezentacije Franco Jelovčić kazao je kako se nada da će u budućnosti broncu zamijeniti zlatom ili srebrom.

“Fenomenalno. Godinama smo se borili za ovo i napokon smo dočekali svojih 5 minuta.”

Govorio je i dočeku.

“Nije to pitanje za mene. Mi smo zadovoljni ovime što smo dobili. Izbornik je dobro rekao, mi smo u Ljubljani imali prijem i doček kao da smo doma. Mi smo sretni s ovim.”