Kaos prijeti SP-u: Tropska oluja mogla bi odgoditi utakmicu Portugala

Utakmica Portugala i DR Konga trebala bi početi u srijedu u 19 sati po hrvatskom vremenu, no vremenska prognoza mogla bi utjecati na raspored. Očekuje se između 10 i 20 centimetara kiše, a na pojedinim područjima moglo bi pasti i do 30 centimetara oborina, što povećava rizik od poplava u Houstonu.

Dodatni problem predstavljaju moguće grmljavinske oluje. Prema pravilima koja vrijede u SAD-u, utakmica se mora prekinuti ili odgoditi ako se munja zabilježi unutar radijusa od približno 13 kilometara od stadiona. Nakon svakog udara slijedi obvezno čekanje od 30 minuta, a svaki novi udar resetira odbrojavanje.

Zbog toga postoji realna mogućnost da početak susreta bude pomaknut ili da tijekom utakmice dođe do prekida. Slična situacija dogodila se prošlog ljeta na Svjetskom klupskom prvenstvu, kada je dvoboj Chelseaja i Benfice zbog vremenskih nepogoda trajao gotovo pet sati.