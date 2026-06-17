Kane: Hrvatska nas nije mogla pratiti u drugom dijelu

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Hrvatska je u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva izgubila s 4:2 od Engleske.

Dva puta se Hrvatska vraćala iz zaostatka, ali na kraju je presudilo drugo poluvrijeme u kojem su Englezi bili znatno bolji te je više puta Dominik Livaković morao spašavati Hrvatsku od primanja golova.

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Nakon susreta izjavu je dao engleski kapetan i dvostruki strijelac Harry Kane:

“Dva drukčija poluvremena. Loše je kako smo primili golove, ali svaka čast Tuchelu na govoru na poluvremenu. Rekao je da možemo izgubiti, ali da moramo izgubiti na naš način.

Nisu nas mogli pratiti u drugom dijelu, odličan rezultat protiv tvrde momčadi. Nije bilo lako, imaju odlične igrače. U drugom dijelu smo bili agresivniji i igrali kako trebamo igrati, tako treba biti i u ostatku prvenstva. Kontrolirali smo utakmicu, imali smo razdoblje kad smo mogli zabiti 3, 4 gola, ali je pobjeda najbitnija. Bellingham? Bio je odličan. Svi koji su igrali su spremni i u formi, imamo odlične igrače.”