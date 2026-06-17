Kane: Protiv Hrvatske će biti teško, a Modrić je svima inspiracija

Za kapetana engleske reprezentacije Harryja Kanea nema nikakve dvojbe, Englezi su na World Cup stigli po svjetski naslov.

Iza kapetana engleske reprezentacije Harryja Kanea sjajna je sezona. U 51 nastup za Bayern zabio je 61 gol u svim natjecanjima.

“Iz osobne perspektive iza mene je najbolja sezone, s obzirom na broj golova. Fizički i psihički sam dobro, sezona je bila dobra, osvojili smo prvenstvo, kup. U odličnoj sam formi, puno toga je potrebno da se poslože sve stvari, vjerujem da imamo dobru ekipu i već sutra želimo svima pokazati da možemo osvojiti turnir,” poručio je Kane na konferenciji za novinare u Dallasu.

“Imamo sjajnu ravnotežu u momčadi, kombinaciju iskustva i mladosti. Iskustvo će nam biti oslonac, ali imamo i sjajne mlade igrače. Moja poruka je svima da se psihički oslobode, da se mentalno oslobode. Bitno je da svi daju sve od sebe, svi su ovdje s razlogom. Ovo im je prilika da se pokažu na velikom natjecanju,” dodao je.

Kane je bio jedan od igrača koji je nastupio u Rusiji u polufinalu SP-a u kojem je Hrvatska slavila nakon produžetaka.

“Dosta je vremena prošlo, danas smo puno iskusniji. Utakmica s Hrvatskom će biti teška, imaju dobro organizirane igrače koji su dobro pripremljeni. Hrvatska je ekipa koju je fizički i tehnički teško poraziti. Svi moramo na terenu raditi ono što znamo, siguran sam da će nas navijači podržati. Međutim, ne smijemo se previše zanositi već sve pokazati na terenu. Puno je detalja koji odlučuju.”

Engleska je u povijesti samo jednom osvojila svjetski naslov, na domaćem terenu 1966. godine.

“Mislim da su možda i mentalitet i psihološka blokada uzrok tome, Imamo pritisak navijača, medija, okoline. Nekada smo bili blizu, ali potrebno se sve poklopiti. Morate biti fizički i psihički spremni, trebat ćemo sve ovo, postoje očekivanja, to osjećamo kao momčad. Ali ono što sam vidio na pripremama igramo na visokoj razini.”

Engleska konferencija za medije nije mogla proteći bez pitanja o Luki Modriću. Kane i kapetan “Vatrenih” bili su članovi londonskog Tottenhama.

“Luka je sjajan dečko, bili smo suigrači, on je vrhunski profesionalac, on je inspiracija za sve igrače. Svaka mu čast,” kazao je Kane na kraju.