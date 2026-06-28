Kanada u 92. minuti srušila Južnu Afriku na startu nokaut faze Svjetskog prvenstva!

Podijeli :

AP Photo/Andre Penner via Guliver

Reprezentacija Kanade, jednog od tri domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva, prva je koja se plasirala u osminu finala pobijedivši u Los Angelesu reprezentaciju Južne Afrike s 1-0 (0-0).

Pogodak koji je odveo Kanađane u osminu finala postigao je Stephen Eustaquio u drugoj minuti dodatka pred kraj utakmice, pogodivši neobranjivo u donji desni kut s ruba kaznenog prostora.

Kanađani su se tako po prvi put plasirali među 16 najboljih na svjetskim prvenstvima, a suparnik u osmini finala bit će im pobjednik dvoboja između Nizozemske i Maroka koji je na rasporedu u noći s ponedjeljka na utorak (3.00 sata) po srednjoeuropskom vremenu u Monterreyu.