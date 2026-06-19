Kanada napunila mrežu Katara, pobjedu pokvarila stravična ozljeda, zaigrao i igrač Hajduka

U dvoboju 2. kola B skupine Svjetskoga nogometnog prvenstva Kanada je u Vancouveru svladala Katar s 6-0 (3-0)., ali je dvoboj obilježila teška ozljeda kanadskog veznjaka Ismaila Konea.

Pogotke su za domaćina u najuvjerljivijoj pobjedi SP-a zabili Kyle Larin (16), Jonathan David (29, 45+3, 90+2), Nathan Saliba (64), uz autogol Mohamada Al Mannaija (76).

Katrani su dvoboj završili s devet igrača – u 33. minuti je isključen Homam Al Amin, a u 51. minuti zbog neopreznog starta na Koneu, kome je slomljena noga, i Assim Madibo.

Bila je to povijesna, prva pobjeda Kanade na mundijalima, koja ih praktički odvodi u šesnaestinu finala.

Kanada se od samog početka dominantno postavila nad Katarcima, koji su senzacionalno sa Švicarcima odigrali 1-1. Azijska momčad ovog puta nije imala ni najmanje šansi protiv raspoloženih Kanađana.

Već u 16. minuti udarac Davida jedva je obranio katarski vratar, ali je na odbijenoj lopti najbliži je Larin, koji lako dovodi Kanadu u vodstvo. U 29. minuti napadač Juventusa David je dočekao na volej odbijenu loptu i pogodio za 2-0.

U 33. minuti utakmica je praktički riješena jer je isključen katarski branič Homam Al Amin, a Kanađani su u trećoj minuti sudačkog dodatka prvog dijela povećali na 3-0 kada se u gužvi najbolje snašao David.

U 51. minuti viđene su strašne scene na terenu jer je katarski igrač Asim Madibo krvnički startao na Ismaila Konea i zaradio izravni crveni karton. Kone je teško ozlijeđen, s otvorenim lomom noge,iznešen s terena nakon duge liječničke intervencije.

Stravična ozljeda je posve poremetila ritam utakmice, a u 64. minuti je iz slobodnog udarca s 20-tak metara Nathan Saliba precizno pogodio sami kut. Veznjak Anderlechta Saliba je igrač koji je ušao umjesto Konea, kome je i posvetio gol, podigavši visoko njegov dres.

U 75. minuti udarac Jacoba Shaffelburga je u vlastitu mrežu sproveo Katranin Al Mannai, da bi u 83. minuti u igru za Kanadu ušao igrač Hajduka i bivši hrvatski U21 reprezentativac Niko Sigur.

Konačnih 6-0 postavio je svojim trećim golom u sudačkoj nadoknadi David.

U drugoj utakmici ove skupine Švicarska je s 4-1 svladala BiH.