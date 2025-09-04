Kalik o incidentu u kafiću: ‘Nije to tako loše, navikneš se’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Suočen s vatrometom i nezadovoljnim navijačima na ulicama, Anthony Kalik, novi član australske nogometne reprezentacije, itekako zna što znači igrati pod pritiskom.

Ovaj 27-godišnji veznjak Hajduka bio je jedno od iznenađenja na popisu izbornika Tonyja Popovića za dvije prijateljske utakmice protiv Novog Zelanda, piše The Canberra Times.

Kalik je kao 15-godišnjak bio najmlađi igrač s profesionalnim ugovorom u australskoj A-Ligi, no veći dio karijere proveo je u Hrvatskoj. Upravo je u Hajduku, povijesno jednom od najvećih hrvatskih klubova koji na naslov čeka već 20 godina, naučio nositi se s ogromnim očekivanjima.

“Split je sjajno mjesto. Kad ide dobro, sjajno je… kad rezultati nisu najbolji, ideš na trening i onda ravno kući”, rekao je Kalik za AAP uoči utakmice u Canberri. Nije rijetkost da Hajdukovi najvatreniji navijači, Torcida, ispune klupski trening-centar kada momčad uđe u lošu formu. No, prošlog mjeseca situacija je eskalirala, navodi se u tekstu.