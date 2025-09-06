Kakva bomba iz Turske: Zidane preuzima Fener i dolazi na Maksimir za dva tjedna??

Klub je ranije razgovarao s Angeom Postecoglouom, Lucianom Spallettijem i Domenicom Tedescom, no Zidane se sada spominje kao glavni favorit.

Svojim pogotkom izbacio je Fener iz Lige prvaka, a onda je postao njihov najskuplji igrač u povijesti

Francuz bi se time vratio trenerskom poslu nakon više od četiri godine. Do sada je vodio samo Real Madrid, s kojim je u dva mandata (2016.–2018., 2019.–2021.) osvojio dva naslova La Lige i tri Lige prvaka. Jednu od prvih utakmica s Fenerbahčeom mogao bi imati na Maksimiru protiv Dinama 24. rujna u Europa ligi.

Iako posljednjih godina ulaže u pojačanja i trenere, Fenerbahče nije uspio skinuti Galatasaray s vrha turskog nogometa niti izboriti nastup u Ligi prvaka.

