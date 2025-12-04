‘Kako objasniti Luku? Neki igrači jednostavno…’

Podijeli :

Carabellix via Guliver

Brad Friedel (54), legendarni američki vratar koji je čak 18 godina branio u Engleskoj, u Italian Football Podcastu govorio je o svom bivšem suigraču Luki Modriću (40) i njegovoj iznimnoj dugovječnosti. Friedel, koji je i sam branio do 44. godine, smatra se itekako relevantnim za ovakvu temu.

“Njegova dugovječnost me ne iznenađuje jer on nema tjelesne masti, uvijek je jako vodio računa o sebi. Ali mentalno, otkako je otišao iz Tottenhama igrao je toliko velikih utakmica za Real i Hrvatsku da je nevjerojatno kako to još uvijek želi. Ja sam igrao do 44. godine jer sam još uvijek htio, tako da je zabavno vidjeti da mu to uspijeva”, rekao je Friedel pa nastavio:

“Kako objasniti Luku? Izvan terena vrlo je miran, staložen, ugodan, jako draga osoba, obiteljski čovjek. Nitko ne bi mogao reći ništa loše o njemu. Na terenu on vidi situacije dva ili tri koraka prije ostalih. To vas trener ne može naučiti. Neki igrači jednostavno razumiju nogomet najviše razine i on je jedan od njih.”

Kad govori o Modrićevim tehničkim sposobnostima, Friedel naglašava njihovu iznimnost:

“Ima nevjerojatan prvi dodir, vrhunsku viziju i raspon dodavanja. Može pronaći prostor uvijek kada želi, ali ako ga ipak nema, onda ne paničari. U 99 od 100 slučajeva naći će rješenje da izvuče momčad iz nevolje. Jednostavno, on je vrhunska osoba i veznjak.”

Podsjetimo, Friedel je tijekom karijere branio za Galatasaray, Liverpool, Blackburn, Aston Villu i Tottenham, gdje je dijelio svlačionicu s Modrićem. U Premier ligi upisao je 450 nastupa, a za SAD je branio 82 puta.