Kakav peh za Dinamo: Sučiću zbog ozljede gotova polusezona!

slovandinamo006 via Guliver

Podsjetimo, posljednju utakmicu odigrao je u Škotskoj kada je zaradio crveni karton u dresu hrvatske reprezentacije.

Na današnjem treningu, Petar Sučić, veznjak Dinama i hrvatske reprezentacije zadobio je frakturu V. metatarzalne kosti stopala.

Ozljeda nije nastala u duelu, već prilikom promjene smjera.

Proces oporavka varira od osobe do osobe, no obično traje oko šest tjedana, nakon čega slijedi povratak treninzima. Shodno tome, Dinamo je ostao bez važnog igrača do kraja polusezone.