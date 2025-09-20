Kahlina skrivio penal i ispao tragičar u porazu Charlottea

Podijeli :

AP Photo/Erik Verduzco via Guliver

Nogometaši Charlottea poraženi su sa 2-0 na gostovanju kod New York Cityja, čime je prekinut njihov niz od devet uzastopnih pobjeda u sjevernoameričkom MLS-u.

Nakon što se prije tjedan dana proslavio obranivši kazneni udarac Leu Messiju, hrvatski vratar Kristijan Kahlina je u subotu bio lošije sreće. U 9. minuti je dobio žuti karton zato što je skrivio kazneni udarac iz kojeg je Alonso Martinez postigao vodeći pogodak za domaću momčad. New York City je i drugi gol postigao s bijele točke, a u 58. minuti ponovno je precizan bio Martinez.

Momčad Charlottea je u 68. minuti imala priliku za smanjenje zaostatka, ali Wilfried Zaha nije iskoristio kazneni udarac koji je dosuđen zbog prekršaja na njemu. Njegov udarac je domaći vratar Matthew Freese “pročitao” i obranio.

Charlotte je već prije ovog dvoboja osigurao plasman u doigravanje, a ovom pobjedom je to učinio i New York City. Obje momčadi imaju po 53 boda, ali Njujorčani imaju za odigrati još četiri utakmice prije doigravanja, dok će ih Charlotte odigrati još tri. Charlotte i New York City trenutačno drže treće i četvrto mjesto na ljestvici, a pokušat će se zadržati među četiri najbolje momčadi Istočne konferencije, jer to donosi prednost domaćeg terena u prvom krugu doigravanja.