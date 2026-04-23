Kada se vraća Vušković? O njegovom povratku pitat će se nešto i Tottenham?

Luka Vušković ni početkom ovog tjedna nije trenirao s momčadi HSV, a zbog problema s koljenom pod velikim je upitnikom za subotnju domaću utakmicu protiv Hoffenheima.

Hrvatski branič već je propustio gostovanja kod Stuttgarta i Werdera, a sportski direktor Claus Costa objasnio je situaciju.

„Luka nam, naravno, nedostaje, ali fokusiramo se na igrače koji su na raspolaganju“, rekao je Costa te dodao kako je optimističan da će se Vušković vratiti do kraja sezone, iako se još ne zna točan termin.

Prema pisanju Abendblatta, u njegovu ugovoru o posudbi postoji klauzula prema kojoj Tottenham ima pravo sudjelovati u odluci o njegovu povratku nakon ozljede. Cilj takve odredbe je smanjiti rizik, s obzirom na to da Spursi, s kojima Vušković ima ugovor do 2030., ne žele njegov duži izostanak.

Costa nije htio potvrditi postojanje takve klauzule: „Izraz ‘pravo suodlučivanja’ mi zvuči preteško. Na kraju se radi o procjenama liječnika koji prate situaciju.“

Naglasio je da je ključan Vuškovićev osobni osjećaj: „On je vrlo ambiciozan i želi se što prije vratiti, ali sve ovisi o boli i izdržljivosti. Na kraju igrač mora sam procijeniti je li spreman.“

Vušković je nedavno bio i na dodatnim pregledima u Velikoj Britaniji, a prošlog vikenda pratio je suigrače na stadionu u porazu od Werdera. Bez njega obrana HSV-a ponovno je djelovala nesigurno.

Početkom tjedna dolazio je na terapije u klupski centar, dok su ostali trenirali na terenu. Hoće li se to uskoro promijeniti, teško je reći.

Costa je objasnio da nema strukturalnog oštećenja koljena, već je riječ o kontuziji koja je izazvala izljev krvi i bol. „To je problem koji traži vrijeme. Ako Luka bude spreman, ništa ga neće zaustaviti“, zaključio je.