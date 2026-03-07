Juventus u drugom dijelu slomio Pisu, Mario Mandžukić bio je poseban gost utakmice

Podijeli :

Nderim Kaceli IPA Sport ipa-agency.net via Guliver Images

Nogometaši Juventusa očekivano su ove subote ugrabili tri domaća boda, u Torinu su pobijedili Pisu 4-0 u susretu 28. kola talijanske Serie A.

Nakon mučenja u prvom poluvremenu u nastavku su počeli pljuštati pogoci, a Juventus je time slomio sastav koji je zajedno s Veronom na samom dnu ljestvice. Juventus je poveo u 54. minuti kada je Yildiz asistirao Cambiasu, a ovaj je iz blizine glavom pogodio za 1-0.

U 65. minuti je prvo Locatelli pogodio vratnicu, a na odbijenu je loptu dobro reagirao Thuram i pogodio za 2-0, dok je efektno iskosa Yildiz pogodio u 75. minuti za 3-0. Priča je zaokružena kada je Boga u 93. postavio konačnih 4-0. Juventus je šesti na ljestvici i ima bod manje od Rome i Coma.

Gost ove subote u Torinu je bio i Mario Mandžukić, nekadašnja zvijezda i napadač Juventusa te hrvatske reprezentacije.

Hrvatski vratar Adrian Šemper ostao je na gostujućoj klupi za pričuve.