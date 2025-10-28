Juventus pronašao nasljednika Igora Tudora

Nogomet 28. lis 202522:22 0 komentara
AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Juventus je sve bliže imenovanju Luciana Spallettija (66) za novog trenera, a prema informacijama Sky Sporta, službena potvrda mogla bi stići već u četvrtak.

Dogovor s iskusnim talijanskim stručnjakom navodno je pri kraju, samo dan nakon što je Igor Tudor smijenjen zbog niza loših rezultata.

Nakon dobrog starta sezone Juventus je upao u krizu bez pobjeda i postignutih golova, što je ubrzalo Tudorov odlazak.

Spalletti bi tako trebao preuzeti klub po prvi put nakon 2023., kada je napustio Napoli s kojim je osvojio Serie A. Nakon toga vodio je talijansku reprezentaciju, ali je u lipnju dobio otkaz.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet