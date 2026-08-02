Juventus predstavio dragulja Bosne i Hercegovine

Alajbegović u Juventus stiže iz Bayer Leverkusena, a prošlu sezonu proveo je na posudbi u RB Salzburgu. Odličnim nastupima u austrijskom klubu skrenuo je pozornost brojnih europskih velikana, dok je dodatno potvrdio kvalitetu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine tijekom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo te na završnom turniru SP-a 2026. godine.

Njemački novinar Florian Plettenberg navodi da je torinski klub za Alajbegovića platio fiksnu odštetu od 33 milijuna eura, dok bi ukupna vrijednost transfera, kroz bonuse, mogla narasti na 40 milijuna eura.