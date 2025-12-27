Juventus novom pobjedom skočio na treće mjesto Serie A

Podijeli :

Subotnji program 17. kola Serie A zaključili su Pisa i Juventus. Iako su gosti u ovaj dvoboj ušli kao izraziti favoriti, Stara dama nije ostavila posebno dobar dojam, ali je ipak upisala pobjedu rezultatom 2:0.

Juventus je u prvom poluvremenu imao veći posjed lopte, no napadački je djelovao prilično bezopasno. Najbolje prilike imali su Weston McKennie u 14. minuti te Loïs Openda sedam minuta kasnije, no u oba navrata siguran je bio vratar Pise Adrian Šemper. Na odmor se tako otišlo bez pogodaka.

U nastavku se igra otvorila, a obje momčadi pogodile su okvir gola. Odluka je pala u 73. minuti kada je Arturo Calabresi nespretno poslao loptu u vlastitu mrežu. Pitanje pobjednika definitivno je riješio Kenan Yildiz pogotkom u sudačkoj nadoknadi, iako Juventus ni tada nije djelovao uvjerljivo.

Juventus nakon ove pobjede ima 32 boda i nalazi se na trećem mjestu ljestvice, s bodom manje od vodećeg Intera. Ipak, Inter, Milan i Napoli imaju po dvije utakmice manje, što dodatno otežava borbu torinske momčadi za naslov prvaka.