Juventus novo pojačanje pronašao u mrskom rivalu?

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Talijanski reprezentativni veznjak Davide Frattesi (26) nezadovoljan je skromnom minutažom u Interu i u zimskom prijelaznom roku bi mogao potražiti novu sredinu.

Frattesi je ove sezone skupio tek 480 minuta igre u svim natjecanjima. Talijanski mediji navode da se je njegov menadžer nedavno sastao s predstavnicima Juventusa.

Ovo nije prvi puta da torinski klub pokazuje interes za Frattesija, no sada u prilog Juveu ide činjenica što ga vodi Luciano Spalletti, bivši izbornik talijanske reprezentacije. U Spallettijevom izborničkom mandatu Frattesi je bio najbolji strijelac reprezentacije sa sedam pogodaka.

Frattesija ugovor s Interom veže do lipnja 2028. godine, a talijanski mediji procjenjuju da bi Nerazzurri tražili barem 35 milijuna eura odštete.