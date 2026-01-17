Juventus neočekivano izgubio na Sardiniji

U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 21. kola talijanskog nogometnog prvenstva Cagliari je na Sardiniji iznenadio Juventus svladavši ga s 1-0.
Gol za veliku pobjedu postigao je Mazzitelli u 65. minuti. Iako je Juventus dominirao i imao čak 21 udarac, naspram tri domaćina, do pogotka nije stigao.
Cagliari je ovom pobjedom skočio na 15. mjesto s 22 boda, koliko imaju i 13. Cremonese te 14. Parma, dok je Juventus četvrti s 39 bodova, koliko ima i peta Roma.
Vodi Inter s 49 bodova, šest više od Milana i Napolija.
