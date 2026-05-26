Juventus krade Tottenhamu igrača s kojim su već sve dogovorili

Andrew Yates Sportimage via Guliver Image

Još u siječnju 2026. godine Tottenham je sve dogovorio s legendom Liverpoola Andrewom Robertsonom.

Tada je David Ornstein objavio kako je londonski klub u ozbiljnim pregovorima sa škotskim lijevim bekom. Mnogi su pisali kako je najvažnije da Spursi ostanu u ligi kako bi se transfer realizirao, no nakon što je Tottenham to napravio, u priču se uključio drugi klub.

Kako navodi talijanski Sky Sports, ali i brojni strani novinari, Juventus planira preoteti Robertsona Spursima. Stara dama nije uspjela izboriti Ligu prvaka, ali će igrati Europa ligu te je to luksuz koji Tottenham nema ove sezone.

Klub iz sjevernog Londona završio je na 17. mjestu, a ove sezone nije osvojio europsko natjecanje te nije uspio osigurati novu europsku jesen.

Ako Juventus na kraju potpiše Robertsona, bit će to još jedan veliki udarac za ambicije Tottenhama.