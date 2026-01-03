Juventus kiksao protiv 16. momčadi Serie A: Sigurov reprezentativni suigrač promašio penal za pobjedu

Podijeli :

Juventus je u subotu na svom Allianz stadionu ugostio 16. Lecce. Bila je to prva utakmica Stare dame u 2026. godini, a torinska momčad nije uspjela na pravi način otvoriti godinu. S Lecceom su remizirali 1:1 iako su imali sjajnu priliku za pobjedu sredinom drugog dijela.

Iako je Juventus dominirao prvim poluvremenom, Lecce je poveo u drugoj minuti sudačke nadoknade. Tada je Lameck Banda pogodio za 1:0.

Juventus je ipak početkom drugog dijela ekspresno poravnao. Za 1:1 je u 49. minuti pogodio Amerikanac Weston McKennie. Nakon toga je Juventus nastavio dominirati, a najbolju priliku za vodstvo imali su u 66. minuti kada je za njih dosuđen kazneni udarac.

Izvođenju je pristupio Kanađanin Jonathan David, ali njegov pokušaj obranio je Wladimiro Falcone. Do kraja susreta nije bilo pogodaka i Lecce je uspjelo doći do važnog boda na teškom gostovanju.

Tako su došli do 17. boda u Serie A te su sada na 16. mjestu elitnog talijanskog ranga. Što se tiče Juventusa, oni su sada na petom mjestu s 33 bodova, pet manje od vodećeg Milana Luke Modrića.