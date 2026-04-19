Juventus iskoristio kiks Coma i približio se Ligi prvaka

via Guliver

U posljednjoj utakmici nedjeljnog programa 33. kola talijanske Serie A nogometaši Juventusa su na svom stadionu svladali Bolognu s 2-0 i za posljednjih pet kola stvorili pet bodova prednosti pred petoplasiranim Comom u borbi za Ligu prvaka.

Kanadski reprezentativac Jonathan David je već nakon 90 sekundi igre donio prednost Juventusu, a udvostručio ju je Khephren Thuram u 57. minuti.

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro igrao je za Bolognu od 59. minute.

Juventus je 18. pobjedom došao do 63 boda i učvrstio se na četvrtom mjestu. Tri boda više imaju Milan i Napoli, a budući prvak Inter je već na 78 bodova i pobjedom u sljedećem kolu može potvrditi osvajanje naslova.

Bologna je na osmom mjestu s 48 bodova.

U ponedjeljak (20.45 sati) je na rasporedu posljednja utakmica 33. kola u kojoj će Lecce biti domaćin Fiorentini.