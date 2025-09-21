Jurićeva Atalanta uvjerljivo slavila u okršaju trojice Hrvata

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver

Nogometaši Atalante, koje vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, u dvoboju su 4. kola talijanskog prvenstva kao gosti svladali Torino sa 3-0.

Sva tri gola sastav iz Bergama postigao je u razdoblju od sedam minuta, dvostruki strijelac bio je Krstović (31, 38), a jedan je pogodak postigao Sulemana (35).

Bio je to okršaj koji je uključivao čak trojicu Hrvata. Uz Jurića na klupi, Mario Pašalić odigrao je čitav susret za Atalantu, dok je Nikola Vlašić igrao do 81. minute za Torino.

Atalanta je sada peta na ljestvici s osam bodova, dok je Torino 11. s četiri.

Ranije u nedjelju je Roma u rimskom derbiju svladala Lazio sa 1-0 golom Pellegrinija (38). Četvrta Roma ima devet bodova, a 13. Lazio tri.