Jurićeva Atalanta niže remije! U šest od osam utakmica odigrali su neriješeno

Daniele Buffa via Guliver

Bez pobjednika i uz po gol s obje strane završila je posljednja subotnja utakmica osmog kola talijanske Serie A u kojoj su se nadmetali nogometaši Cremonesea i Atalante.

Atalanta, momčad koju vodi hrvatski strateg Ivan Jurić, tako je i dalje bez prvenstvenog poraza, ali je klubu iz Bergama ovo bio već šesti remi u sezoni. Po tome su rekorderi trenutačno u Serie A, a i Cremonese ima dosta neodlučenih rezultata. Klubu iz Cremone ovo je bio peti remi.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić je igrao do 82. minute za Atalantu koja je bila bolja, ali je unatoč tome poveo domaćin u 78. minuti. Strijelac je bio 38-godišnji engleski napadač Jamie Vardy, što mu je bio premijerni gol u dresu Cremonesea. Atalanta ipak nije nezasluženo poražena već je Brescianini u 84. zabio za končanih 1-1.