Jurčić oštro kritizirao Courtoisa: ‘Ovo je sramotna izjava za njegov nivo’

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Belgija je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva izgubila od Španjolske rezultatom 2:1, a susret je obilježila ozljeda Thibauta Courtoisa. Iskusni belgijski vratar napustio je igru u 71. minuti zbog problema s kvadricepsom, pri čemu je teren stadiona SoFi napustio u suzama. Na njegovo mjesto ušao je Senne Lammens, čija je pogreška prethodila pobjedničkom pogotku Španjolske.

Nakon utakmice Courtois je objasnio zbog čega nije mogao završiti susret.

“Osjetio sam veliku bol u kvadricepsu kod ispucavanja lopte. Rekao sam stručnom stožeru da osjećam bol pri dugim ispucavanjima, iako nisam imao problema s time da ostanem na golu. Na kraju je izbornik odlučio izvaditi me iz igre. To nije problem jer je momčad iznad svega.”

Njegove riječi izazvale su kritiku Krunoslava Jurčića, koji je tijekom gostovanja u HRT-ovoj emisiji Americana ocijenio da je Courtoisova izjava bila neprimjerena.

“Ovo je sramotna izjava, sramotna. Bio je sudionik tako bitne utakmice i sad je on kao htio ili nije htio, mogao ili nije mogao, a eto trener je odlučio. Tipična alibi izjava, sramotna za njegov nivo. Inače je izvanredan vratar, ali ova izjava poslije utakmice je na jako niskom nivou”, rekao je Jurčić.

Hrvatski trener osvrnuo se i na Courtoisovu želju da propusti nastupe u Ligi nacija te se reprezentaciji ponovno priključi tek u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

“Želje, čestitke i oglasi, ovo što bi on sad tražio. To što sad traži četiri-pet mjeseci odmora, to se ne tolerira”, poručio je Jurčić.