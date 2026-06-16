Jurčić o Dalićevoj taktici: ‘Objašnjavao sam zašto ne bismo trebali igrati tako’

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AP Photo/Hussein Sayed via Guliver

Odbrojavaju se posljednji sati do početka utakmice Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske (srijeda, 22h), a o taktičkim opcijama Zlatka Dalića govorio je Krunoslav Jurčić.

U gostovanju na HRT-u trofejni hrvatski trener osvrnuo se na najave prema kojima će Hrvatska protiv Engleske igrati u sustavu 3-4-2-1.

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“Očito se iz krugova bliskih reprezentaciji saznalo da se igra s tri u obrani. Ja sam ranije objašnjavao zašto mislim da možda ne bismo trebali igrati tako. Ali, tko smo mi da o tome odlučujemo. Postoje ljudi koji su svakodnevno s tim igračima i treba poštovati njihove odluke”, rekao je Krunoslav Jurčić i pojasnio što stoji iza ove ideje:

“Igrali smo i u prošlosti s tri u obrani pa je bilo rečeno da više nikada nećemo, a sada smo se na to vratili. Protiv Engleske se ne smijemo utrkivati i pratiti njihov intenzitet. Moramo spustiti tempo utakmice na našu razinu, a to ćemo postići s trojicom u zadnjoj liniji. Vjerojatno je ideja da se s četiri vezna igrača nametnemo kroz kontrolu posjeda, čime naše šanse rastu.”

Hrvatska je u ovom sustavu posljednje igrala protiv Belgije na Rujevici kada je poražena rezultatom 0:2, no Dalić je na samom početku priprema odlučno potvrdio da će protiv jačih suparnika Vatreni sigurno igrati s trojkom u obrani pa isto očekujemo i protiv Engleske.