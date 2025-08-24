Juniori Hajduka suvereno krenuli u novu sezonu, a onda doživjeli težak poraz na gostovanju

Robert Matić/hajduk.hr

U 3. kolu elitnog hrvatskog juniorskog nogometa Sesvete su na domaćem terenu svladale Hajduk s 4:0.

Golove za domaće postigli su Amerikanac River John Pavich u 19. minuti, Domazet u 34., te Bytyci dva u nastavku susreta.

Time je prekinut sjajan niz Hajduka na startu sezone – nakon uvodnih pobjeda nad Šibenikom (9:0) i Goricom (5:0), u kojima nisu primili nijedan gol, mlada momčad Jure Ivankovića pretrpjela je težak poraz, što pobjedu Sesveta čini još dojmljivijom.

U sljedećem kolu Splićani dočekuju Samobor, dok će Sesvete gostovati u Varaždinu.

