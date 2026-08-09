Juniori Dinama poraženi od Ajaxa u finalu turnira Mladen Ramljak

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GNK Dinamo ZG

Juniorska momčad Dinama nije uspjela osvojiti Memorijalni turnir Mladen Ramljak, koji se održavao u Zagrebu. U jakoj međunarodnoj konkurenciji mladi Plavi završili su na drugom mjestu, nakon što ih je u finalu svladao Ajax s 2:1.

Nizozemci su poveli u 24. minuti autogolom Karla Zidruma, a prednost su udvostručili u 66. minuti. Strijelac za Ajax bio je Kennynho Kasanwirjo.

Dinamo je uspio smanjiti u drugoj minuti sudačke nadoknade. Kaloyan Bozhkov pogodio je za konačnih 2:1, no Plavi nisu imali dovoljno vremena za potpuni povratak. Momčad Milana Badelja finale je odigrala na glavnom terenu Maksimira.

Hajduk osvojio treće mjesto

Juniorska momčad Hajduka osvojila je treće mjesto. U susretu za broncu momčad Harija Vukasa svladala je Benficu nakon izvođenja jedanaesteraca. Regularni dio utakmice završio je 1:1.

U ostalim susretima za plasman, Club Brugge je u borbi za sedmo mjesto pobijedio Bolognu 3:0, dok je Athletic Bilbao u utakmici za petu poziciju bio bolji od Juventusa rezultatom 4:2.