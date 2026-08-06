Junak riječke pobjede priznao: ‘Nisam zadovoljan, trebalo je biti barem dva razlike’

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Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Rijekin junak pobjede protiv Ilvesa bio je jedini strijelac Niko Janković koji je priznao kako nije zadovoljan rezultatom 1:0.

Rijeka je golom Nike Jankovića iz 16. minute svladala finski Ilves 1:0 u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Riječani su bili bolji i zasluženo su slavili, ali je dojam da su mogli slaviti i uvjerljivije. Zato je ostao gorak okus pobjede, otkrio je to i sam Janković.

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“Bili smo cijelu utakmicu dominantni. Ušli smo u susret kako treba i stvarali šanse, ali Faris, moj bivši kolega vadio je sve van. Nisam zadovoljan, trebalo je biti dva i više razlike. Zaslužili smo, ali neće nas gol. Nadam se da će u drugom dvoboju biti bolje i da ćemo privesti kraju kako treba”, rekao je Janković za RTL.

U Tampereu će biti nezgodno.

“Očekujem drukčiji Ilves tamo. Doma igraju drugačije, dominantniji su. Idemo po prolaz, samouvjereni. Ne bojimo se, bolji smo.”

Ovo je sada i treći uzastopni “clean sheet” Rijeke u Europi. Je li to faktor Matjaža Keka?

“Imamo taj mentalitet pobjednika. Držimo natrag, a naprijed uvijek netko zabije. Trener je savršen. Velika mi je čast igrati pod njegovom paskom”, zaključio je Janković.