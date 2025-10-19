Junak Hrvatske zabio u golijadi u austrijskoj Bundesligi

Podijeli :

via Guliver

Novi hrvatski mladi reprezentativac Leon Grgić donio je pobjedu Hrvatskoj protiv Ukrajine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo za u-21 reprezentacije, a sada je s dobrom formom nastavio i u svom Sturm Grazu. Susret je počeo s klupe na gostovanju kod BW Linza, ali čim je stao na teren je pokazao da je trener donio krivu odluku kada ga je ostavio na klupi. Zabio je samo nakon četiri minute igre te je sudjelovao u pobjedi 4:3.

Sturm je poveo golom Tochija Chukwuanija da bi potom Linz izjednačio preko Ronivalda. Sljedeći gol na utakmici vidjeli smo u 63. minuti kada je Maurice Malone zabio za novo vodstvo Sturma.

Šest minuta kasnije u igru je ušao Grgić, a samo četiri minute kasnije zabio je za 3:1. Linz se nije predao te su golovima Shona Weissmana i Mamadoua Fofane poravnali na 3:3. Taj egal trajao je tri minute jer je Otar Kiteishvili u 87. zabio za novo vodstvo Sturma. Bio je to posljednji pogodak na utakmici i Sturm je upisao pobjedu 4:3.

Trenutačno se 21 bodom nalaze na prvom mjestu austrijske Bundeslige nakon devet odigranih utakmica. Prvi njihov pratitelj je Salzburg koji ima 18 bodova, ali i utakmicu više.

