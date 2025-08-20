Josip Brekalo pronašao novi klub

Podijeli :

Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 35 nastupa i četiri gola, a Transfermarkt ga procjenjuje na 3,3 milijuna eura.

Josip Brekalo uskoro postaje igrač španjolskog novog prvoligaša Real Ovieda, prenosi Fabrizio Romano. Hrvatski ofenzivac ovog tjedna stiže na liječnički pregled i potom potpisuje ugovor.

Brekalo raskida ugovor s Fiorentinom i u Oviedo dolazi kao slobodan igrač. Prošlu sezonu proveo je u turskoj Kasimpasi, zabivši četiri gola uz dvije asistencije u 23 ligaška nastupa.

Rođen u Zagrebu, prošao je Dinamovu školu nogometa, upisao 11 nastupa i jedan gol za prvu momčad, a s 18 godina prešao u Wolfsburg za 10 milijuna eura. Kasnije je igrao za Stuttgart, Torino, Fiorentinu, Hajduk i Kasimpasu.

🚨⚪️🔵 EXCL: Real Oviedo agree deal to sign Josip Brekalo on free transfer, here we go! Croatian winger to travel this week for medical and contract signing. 🇭🇷 pic.twitter.com/66tGr0JvXA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

Real Oviedo je prošle sezone preko doigravanja osigurao povratak u španjolsku prvu ligu nakon 25 godina. Posljednji put u elitnom rangu igrali su 2000./2001., a potom su zbog financijskih problema 2003. pali čak do četvrte lige.