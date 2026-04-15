Jose Mourinho preuzima klub iz Premier lige?

Nogomet 15. tra 2026
xGonzalesxPhoto TommasoxFimianox via Guliver

Portugalski stručnjak José Mourinho ozbiljan je kandidat za preuzimanje klupe Newcastle Uniteda, ako uprava odluči smijeniti Eddieja Howea.

Howe je pod sve većim pritiskom zbog neujednačenih rezultata i plasmana u sredini ljestvice, što ne odgovara ambicijama kluba, piše talkSPORT. Prema informacijama transfer stručnjaka Alexa Crooka, Mourinho je “stvaran i vjerodostojan kandidat” za njegovog nasljednika.

“Pritisak na Eddieja Howea pomalo raste. Prema mojim saznanjima, Jose Mourinho je stvaran i vjerodostojan kandidat za njegovog nasljednika”, izjavio je Crook. Dodao je i kako je Portugalac u dobrim odnosima sa sportskim direktorom Danom Ashworthom još iz vremena u Chelseaju te da želi povratak u Premier ligu jer smatra da tamo ima nedovršenog posla.

Newcastle se trenutno nalazi oko sredine ljestvice, a sezonu su obilježile promjenjive igre i brojne ozljede važnih igrača. Vlasnici iz saudijskog PIF-a imaju visoke ciljeve, pa bi izostanak plasmana u europska natjecanja mogao ugroziti Howeovu poziciju.

Mourinho je u Premier ligi vodio Chelsea, Manchester United i Tottenham, a poznat je i po velikom poštovanju prema legendarnom igraču Newcastlea Sir Bobbyju Robsonu, s kojim je surađivao na početku karijere.

Aktualni trener Benfice o Newcastleu je ranije govorio biranim riječima: “Uživam biti ovdje. Sviđaju mi se ljudi, stadion i atmosfera. Publika je sjajna, puna entuzijazma, i dragi su mi ‘Geordieji’.”

Najčitanije vijesti - Nogomet