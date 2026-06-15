Još jedna reprezentacija hitno mora mijenjati dresove za SP

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AP Photo/Mosa'ab Elshamy via Guliver

Svjetska nogometna federacija (FIFA) službeno je naložila Nogometnom savezu Egipta da ukloni sedam zvjezdica s reprezentativnih dresova koji su dizajnirani za nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Sporne zvjezdice na službenoj opremi simboliziraju rekordnih sedam titula prvaka Afrike koje je Egipat osvojio u okviru Afričkog kupa nacija.

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Međutim, prema važećim i strogim FIFA-inim pravilima za Svjetsko prvenstvo, zvjezdice na dresovima nacionalnih timova mogu predstavljati isključivo i jedino osvojene titule prvaka svijeta. Zbog ovog pravila, Egipćani će na smotri najboljih morati nastupiti bez prepoznatljivog obilježja koje već godinama krasi njihove dresove i podsjeća na najveće uspjehe u povijesti tamošnjeg nogometa.

Osim uklanjanja afričkih zvjezdica, krovna nogometna organizacija zatražila je od Egipta i promjenu boje podloge na kojoj su ispisani brojevi te prezimena igrača na dresovima. Prvobitni dizajn koji su Egipćani pripremili predviđao je zlatna slova i brojeve, no stručna komisija procijenila je kako takvo vizualno rješenje ne pruža dovoljnu vidljivost i kontrast tijekom televizijskih prijenosa utakmica.

Kako bi se osigurala maksimalna preglednost za gledatelje pred ekranima, ali i za službene osobe na terenu, Egipat će umjesto zlatne boje morati upotrijebiti klasičnu bijelu boju za ispis prezimena i brojeva.

Ova odluka dio je standardnih i obveznih procedura kontrole opreme svih reprezentacija koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu, čime se želi osigurat ujednačenost i maksimalna vizualna kvaliteta tijekom najvećeg nogometnog natjecanja na svijetu.