Jelavić nakon poraza u Osijeku: Više od ovoga nismo ni zaslužili

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Luka Kolanovic via Guliver

Osijek je u trećem kolu SuperSport HNL-a na Opus Areni svladao Lokomotivu 1:0 i tako ostao na maksimalnom učinku. Osječani su nakon tri utakmice na vrhu ljestvice s devet bodova, dok je Lokomotiva ostala na šest.

Trenutak odluke dogodio se u 90. minuti. Nakon ubačaja iz kornera, Arnel Jakupović bio je najviši u skoku i glavom s pet metara pogodio za 1:0, donijevši Osijeku treću pobjedu u isto toliko kola.

Lokomotiva je u samoj završnici ostala i s igračem manje. Marko Pajač dobio je izravni crveni karton nakon što je laktom u lice pogodio Balela.

Osijek tako nastavlja sjajan početak sezone, dok je Lokomotiva nakon dvije uvodne pobjede upisala prvi poraz. Trener gostiju Nikica Jelavić nakon utakmice bio je vrlo iskren: smatra da njegova momčad nije zaslužila više od poraza jer je Osijek bio bolji od prve minute.

Trener Lokomotive Nikica Jelavić bio je izravan u ocjeni nastupa svoje momčadi. “Primili smo gol u zadnjoj minuti, ali nismo drugo ni zaslužili. Nismo dobro izgledali, bili smo bez energije. Osijek je bio bolji od prve minute, nametnuo se i više je želio pobjedu”, izjavio je.

Osvrnuo se i na taktiku: “Pokušali smo promjenom formacije biti mirniji u igri, izlaziti u visoki presing. U početku smo dobro i radili, međutim to nismo uspijevali raditi stalno.”