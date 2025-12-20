Jelavić: Imali smo šansu Trajkovskog, nismo zabili, dogodi se kontra, Dinamo zabije i utakmica je gotova

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U 18. kolu SHNL-a Dinamo je na Maksimiru svladao Lokomotivu 2:0.

Pogotke su postigli Fran Topić i Dion Drena Beljo, a pobjedom su Plavi potvrdili prvo mjesto na kraju polusezone, dok je Lokomotiva osma na ljestvici. Topić, velika obrana Filipovića i Beljo donijeli Dinamu titulu jesenskog prvaka nakon tri godine Susret je nakon utakmice prokomentirao trener Lokomotive Nikica Jelavić:

“Mislim da je Dinamo od prve minute bio bolji. Dali su rani gol, to nas je poremetilo u našim planovima da iz niskog bloka izlazimo u tranzicije. Imali smo šansu Trajkovskog, nismo zabili, dogodi se kontra, Dinamo je zabio i tu je utakmica već bila gotova.

Imali smo danas i šest juniora na klupi, morali smo raditi izmjene, nije bila laka ni priprema utakmice. Prvi kvartal sezone smo uzeli više bodova, tako da smo u nekom minimumu koji nam treba da ostanemo u ligi.”