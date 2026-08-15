Jednom od BiH junaka sa SP-a propao transfer života zbog problema sa srcem

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Transfer Jove Lukića u egipatski Pyramids FC, koji je bio vrlo blizu realizacije, na kraju je propao. Bosanskohercegovački napadač trebao je napustiti rumunjski U Cluj, no egipatski klub odustao je od posla.

Prema pisanju egipatskog portala Ahl Masr News, Pyramids je odustao od Lukića nakon što je tijekom procesa transfera navodno doznao za njegove probleme sa srcem.

„Izvor je potvrdio da je Pyramids odustao od realizacije transfera jer igrač ima srčanih problema“, navodi egipatski portal.

Nakon što je odustao od Lukića, Pyramids je angažirao Ahmeda Nadhira Ben Boualija.

U Cluju su za svog napadača navodno tražili oko tri milijuna eura. Rumunjski klub ranije je odbio ponudu od 2,2 milijuna eura iz Saudijske Arabije, dok su interes za Lukića pokazali i Hoffenheim, St. Pauli, Rennes te Beşiktaş.

Lukić je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača Universitatee Cluj. U 39 nastupa postigao je 20 pogodaka, čime je privukao pažnju brojnih klubova.

Riječ je o 28-godišnjem napadaču visokom 193 centimetra, rođenom u Šapcu. Karijeru je započeo u Modriči, gdje mu je otac bio trener, a potom je igrao za Slogu Doboj, Krupu, Zvijezdu Gradačac i Borac iz Banje Luke. Nakon Borca preselio se u Rumunjsku, gdje je nastupao i za Universitateu Craiovu.

Bio je zanimljiv i Dinamu

Lukić je još ranije bio na radaru većih klubova. U zimu 2020. godine bio je ponuđen Partizanu, a za njegove usluge navodno su se zanimali i Dinamo te Anderlecht.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitirao je 2021. godine protiv SAD-a. Dobre igre u Rumunjskoj donijele su mu novi poziv u reprezentaciju, a na Svjetskom prvenstvu 2026. postigao je i svoj prvi reprezentativni pogodak, protiv Kanade.

Prema Transfermarktu, njegova trenutačna tržišna vrijednost iznosi oko 2,2 milijuna eura.