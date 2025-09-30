Jedini Hrvat u Izraelu upozorava Dinamo pred Maccabi i poručuje: ‘Nije u redu da ih se izbaci!’

Podijeli :

Karlo Bručić je jedini Hrvat u izraelskom nogometu.

Bručić je nekadašnja nada Dinamove škole nogometa, proveo je sedam godina u Maksimiru, ali nikada nije nastupio za prvu momčad. Sada je igrač izraelskog Bnei Sakhnina i jedini hrvatski nogometaš u toj zemlji. Maccabi Tel Aviv kao formalni domaćin u Bačkoj Topoli dočekat će u četvrtak Dinamo od 21 sat, a Bručić je prošlog vikenda izvukao bod protiv Maccabija kod kuće (0:0), i to s dva igrača manje, prvim već od 16. minute.

“Oni su igrali u najjačem sastavu, ali smo se dobro branili. Nisu nepobjedivi. Tko je najopasniji igrač? Dor Peretz, Izraelac. On je zaslužan za više od 50 posto njihovih golova, stalno ulazi iz drugog plana. Od stranaca su tu belgijsko krilo Hélio Varela i srpski veznjak Kristijan Belić. Šanse su veće preko njihove lijeve strane jer su na desnoj, gdje je Nizozemac Tyrese Asante, jako brzi i čvrsti”, rekao je Bručić za SN.

Stadion u Bačkoj Topoli vidi kao prednost za Dinamo.

“To je ogroman hendikep za njih. Oni se najbolje osjećaju doma, na svom stadionu, pred svojim navijačima. Ovako se i oni trebaju adaptirati na drugi teren, zapravo su gosti na domaćem terenu. Vjerujem da neće raditi visoki pritisak, nego će se povući u srednju zonu i čekati oduzetu loptu za brzu tranziciju, baš zato što nisu na svom terenu.”

Bručić živi s obitelji na sjeveru, gdje nije tolika opasnost od raketnih udara.

“Bio sam ovdje i prošle godine, u vrijeme sukoba s Libanonom, tri mjeseca sam s balkona gledao kako lete rakete. Izrael ima zaštitnu obranu, koja to raznese u zraku, tako da nema velikog straha. Živim normalan život, mogu normalno prošetati i otići u restoran.”

Komentirao je pritiske da Uefa izbaci izraelske klubove iz natjecanja.

“To nije u redu jer su natjecanja već krenula, svatko ima šansu osvojiti bodove i treba sezonu odraditi do kraja.”