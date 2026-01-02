Jedan od najvećih talenata Rijeke poslan na posudbu u Vukovar

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx by Guliver

Napadačka linija HNK Vukovara 1991 bit će jača u proljetnom dijelu sezone dolaskom Šimuna Butića (19), koji do kraja prvenstva stiže na posudbu iz Rijeke.

Mladi ofenzivac ispao je iz planova trenera Victora Sancheza pa će priliku za veću minutažu potražiti pod vodstvom Silvija Čabraje.

Butić je nogometno stasao u Hajdukovoj školi, potom je igrao za Zadar, a u Rijeku je došao u ljeto 2023. Prošle sezone s Riječanima je osvojio dvostruku krunu, no ove je godine bio u drugom planu.

U aktualnoj sezoni upisao je 12 nastupa u svim natjecanjima, postigao jedan pogodak i dodao dvije asistencije, skupivši ukupno 439 minuta. Najugodnije se osjeća na poziciji desnog krila. Unatoč manjoj ulozi, i dalje ga se smatra jednim od perspektivnijih mladih igrača SuperSport HNL-a. Za Rijeku je ukupno odigrao 33 utakmice te zabio tri gola uz dvije asistencije.

U Vukovaru će ostati do kraja sezone, gdje će s novom momčadi pokušati izboriti ostanak u ligi. Vukovar nakon 18 kola ima 15 bodova, jedan više od posljednjeplasiranog Osijeka. Prvi proljetni ispit čeka ih 21. siječnja na gostovanju kod Lokomotive. Ranije su u klub stigli i stoperi Nikita Vlasenko i Moreno Živković te ofenzivac Lovre Kulušić, a Butić je četvrto zimsko pojačanje u Čabrajinom kadru.