Jedan od najboljih igrača Varaždina potpisao novi ugovor s klubom

Aleksa Latković, koji je prošlog ljeta tiho stigao u Varaždin iz Rudeša, nametnuo se kao jedan od ključnih igrača momčadi.
U 11 utakmica zabio je četiri gola, a dobre igre nagrađene su novim ugovorom do 2028. godine.
Veznjak iz Cetinja ranije je igrao za Lovćen i drugu momčad Osijeka, a ove sezone dodao je i pogodak u Kupu, čime je ukupno na pet golova.
Prema Transfermarktu vrijedi 700 tisuća eura, a uz deset nastupa za mlađe selekcije Crne Gore, sve su veće šanse da ga uskoro pozove i izbornik Mirko Vučinić.
