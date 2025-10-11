Jedan od najboljih igrača svijeta bio je blizu prelaska u Dinamo: ‘Htio je taj transfer, no…’

La Liga 11. lis 202514:50 0 komentara
AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Hrvatski nogometni menadžer Marjan Šišić, koji zastupa Joška Gvardiola, Filipa Krovinovića, Frana Brodića, Leona Belcara i druge, otkrio je zanimljivu priču o tome kako je prije nekoliko godina nudio Raphinhu Dinamu.

Dok je često boravio u Portugalu zbog karijere Filipa Krovinovića, Šišić je tada primijetio talentiranog Brazilca, koji je igrao za Vitóriu Guimarães i kasnije postao zvijezda Barcelone. Prema njegovim riječima, Dinamo je imao priliku dovesti Raphinhu, ali se taj transfer nikada nije realizirao.

“Preporučio sam ga Dinamu kroz svoje portugalske partnere. To su ozbiljni ljudi s vezama u Portu i Vitoriji Guimaraes. Preko tih istih ljudi je nekoliko godina ranije krenula i priča o Soudaniju, preko tih ljudi sam ga s Dankom Đikićem doveo u Dinamo”, rekao je Šišić za Index pa otkrio gdje je taj posao zapeo:

“Nazvali su me Portugalci i rekli: ‘Gle, imamo sada jednog koji je još jači od Soudanija.’ Pričali smo s njegovim agentom. On je bio za, igrač je isto bio za taj transfer, no Dinamo se nije mogao dogovoriti s Vitorijom oko odštete.”

