Jedan od najboljih igrača svijeta bio je blizu prelaska u Dinamo: ‘Htio je taj transfer, no…’

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Hrvatski nogometni menadžer Marjan Šišić, koji zastupa Joška Gvardiola, Filipa Krovinovića, Frana Brodića, Leona Belcara i druge, otkrio je zanimljivu priču o tome kako je prije nekoliko godina nudio Raphinhu Dinamu.

“Preporučio sam ga Dinamu kroz svoje portugalske partnere. To su ozbiljni ljudi s vezama u Portu i Vitoriji Guimaraes. Preko tih istih ljudi je nekoliko godina ranije krenula i priča o Soudaniju, preko tih ljudi sam ga s Dankom Đikićem doveo u Dinamo”, rekao je Šišić za Index pa otkrio gdje je taj posao zapeo:

“Nazvali su me Portugalci i rekli: ‘Gle, imamo sada jednog koji je još jači od Soudanija.’ Pričali smo s njegovim agentom. On je bio za, igrač je isto bio za taj transfer, no Dinamo se nije mogao dogovoriti s Vitorijom oko odštete.”