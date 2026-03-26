Je li prvenstvo neregularno? Francuzi izašli PSG-u u susret i odgodili derbi protiv Lensa

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Dvoboj dvije prvoplasirane momčadi francuskog nogometnog prvenstva, Lensa i Paris SG-a, koji se trebao igrati 11. travnja, odgođen je za 13. svibnja na zahtjev pariškog kluba, objavila je Francuska liga (LFP).

PSG je tražio odgodu derbija koji bi mogao odlučiti prvenstvo jer će 8. i 14. travnja igrati utakmice četvrtfinala Lige prvaka protiv Liverpoola.

LFP je jednoglasno dopustio odgodu iako je Lens bio protiv.

To znači kako će Lens i PSG svoj susret igrati samo tri dana prije no što je na rasporedu zadnje kolo sezone.

PSG je trenutačno na vrhu ljestvice sa 60 bodova, jednim više uz jednu utakmicu manje odigranu od drugog Lensa.

Uz dvoboj Lens – PSG, odgođen je i susret Bresta i Strasbourga, koji se trebao igrati 12. travnja, zbog Strasbourgova nastupa u četvrtfinalu Konferencijske lige protiv Mainza (9. i 16. travnja). I taj će se susret igrati 13. svibnja.