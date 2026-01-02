Je li Livaković već napustio Gironu? Golman Vatrenih izostao s treninga na prvi dan prijelaznog roka

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Španjolski nogometni prvoligaš Girona održala je u petak trening otvoren za javnost na kojem nije sudjelovao hrvatski vratar Dominik Livaković, što bi mogao biti znak da je napustio klub, izvijestile su katalonske novine Mundo Deportivo.

U petak je počeo zimski prijelazni rok tijekom kojeg se očekuje povratak 30-godšnjeg Livakovića u turski Fenerbahče, nakon što od ljeta nije niti jednom nastupio za Gironu kojoj je bio posuđen.

Livaković je trebao ostati na posudbi do ljeta, ali je trener Michel Sanchez stavljao među vratnice 33-godišnjeg Paula Gazzanigu. To je potaknulo hrvatskog vratara na traženje nove destinacije kako bi spreman dočekao Svjetsko prvenstvo koje počinje za šest mjeseci.

Fenerbahče je ljetos doveo iz Manchester Cityja brazilskog reprezentativnog čuvara mreže Edersona pa je izgledno da će Livakovića poslati na novu posudbu ili ga prodati. Među zainteresiranim klubovima je zagrebački Dinamo u kojem je Zadranin branio od 2016. do 2023.

Girona, koja zauzima 18. mjesto među 20 momčadi španjolskog prvenstva, u petak je otvorila trening za javnost. Tom tradicionalnom treningu u vrijeme blagdana nazočilo je 2.000 navijača. Igrači su nakon treninga potpisivali gledateljima dresove i druge suvenire.