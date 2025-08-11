Janković umjesto kod Mourinha odlazi u Italiju?!

U klubu se sprema i moguća prodaja Nike Jankovića, strijelca jedinog gola u prvom susretu, za kojeg Fenerbahče nudi 5,6 milijuna eura i 10% od buduće prodaje, a zanimanje pokazuju i Atalanta, Fiorentina te Bologna.

“Izvrstan ofenzivni veznjak, sposoban igrati na svim napadačkim pozicijama, uključujući i oba krila, prošle sezone odigrao je 45 utakmica, postigao osam golova i upisao šest asistencija. Bio je jedan od ključnih igrača u osvajanju povijesnog naslova, svladavši pritom Dinamo i Hajduk Gennara Gattusa”, navodi talijanski portal.

Đalović uoči Shelbournea: Kako su oni pobijedili nas, tako sada mi želimo njih

Radomir Đalović potvrdio je da Rijeka radi na transferima i da će nastavak sezone dočekati bez nekih ključnih igrača. Budući da Jankoviću ugovor istječe sljedećeg ljeta, ovo je posljednja prilika da klub ozbiljno zaradi na njegovoj prodaji. Ostaje vidjeti hoće li završiti u Turskoj, gdje je Jose Mourinho navodno nezadovoljan što ga klub dovodi bez njegova znanja, ili će u zadnji tren prevagnuti jedna od talijanskih opcija.