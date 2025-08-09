Janković u Osijeku igra zadnju utakmicu u dresu Rijeke, a onda odlazi u turskog velikana?!

Prema pisanju Novog lista, Fenerbahče je pokazao ozbiljan interes za veznjaka Rijeke Niku Jankovića, a cijena transfera procjenjuje se na 6–7 milijuna eura.

Podsjetimo, Janković je u Rijeku stigao u zimu 2023. iz Dinama bez odštete, pri čemu su Modri zadržali 50 % budućeg transfera, no tog su se udjela kasnije odrekli u sklopu dovođenja Nike Galešića. Time bi Rijeka zadržala cjelokupan iznos potencijalni prodaje.

U Fenerbahčeu bi Jankovića dočekao hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, ali i legendarni Jose Mourinho.