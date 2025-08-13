Jakobušić o smjeni bivšeg trenera Hajduka: ‘I ja sebi zamjeram’

Među brojnim temama o kojima je govorio bila je i smjena trenera. Upravo on je doveo Ivana Leku, ali ga kasnije i otpustio.

“Otkaz njemu je bio i moj osobni poraz. Tako sam ga doživio, ali opet bih isto napravio. I doveli ga i smijenili kada bi bile iste okolnosti. Radio sam greške, da nisam, ne bismo ni vodili ovaj razgovor”, rekao je Jakobušić za Dalmatinski portal.

Prije toga smijenio je i Valdasa Dambrauskasa, a prijelazno rješenje između Litavca i Leke bio je Mislav Karoglan:

Jakobušić: Dogovorio sam Pukštasov transfer od 12 mil. eura, Perišić nikada ne bi otišao da sam ostao VIDEO / “Jakobušiću Perišić ne bi pobjegao, a Leki je presudilo što je tražio od Livaje da smršavi”

“Valdas je odličan čovjek i imali smo izvrstan odnos. Danas bih vjerojatno prespavao odluku i onda bih mu ujutro postavio isto pitanje. Budući da je on inteligentan čovjek, vjerojatno mi ne bi odgovorio isto. I ja sebi zamjeram, tako da sam i ja u toj većini.”

Ranije je otkrio što mu rekao Valdas:

“Superkup nam je bio bitan. Otvaranje sezone, dva trofeja u 40 dana. Ali, nije se dogodilo, potpuno smo podbacili. Nije bila dobra atmosfera. Cijelo vrijeme smo tako komunicirali, ali imao je potporu i išli smo dalje. No, igrači se nisu razvijali. Mučili smo se, mladi nisu igrali, ispali smo od Villarreala. Nismo imali ni rezultata, ni igre, ni atmosfere, ni mladih na terenu. On je rekao da pronađemo drugog ako želimo razvijati igrače. Tu smo se razišli.”