Jakirovićev Hull prosuo nemoguće: U 85. minuti imali su prednost, a na kraju ostali bez bodova

Hull je poveo već u 5. minuti preko Olivera McBurnieja i u prvom dijelu bio bliži i drugom pogotku, ali se na odmor otišlo s minimalnom prednošću gostiju. Sheffield je u nastavku preuzeo inicijativu, a ključni trenutak bio je crveni karton Johna Lundstrama u 75. minuti, nakon kojeg su domaći potpuno preokrenuli utakmicu.

Gustavo Hamer je izjednačio iz jedanaesterca u 85. minuti, a potpuni preokret donio je Danny Ings tri minute kasnije za konačnih 2:1

Hull je ovim porazom pao na šesto mjesto, s četiri boda ispred sedmoplasiranog Wrexhama, koji ima utakmicu manje i priliku dodatno smanjiti zaostatak.