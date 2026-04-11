Jakirovićev Hull prosuo nemoguće: U 85. minuti imali su prednost, a na kraju ostali bez bodova

Nogomet 11. tra 2026
xAndyxThomasx FIL-23066-0001 via Guliver Image

Nogometaši Hull Cityja, koje vodi Sergej Jakirović, poraženi su na gostovanju kod Sheffield Uniteda 2:1 u žestokom jorkširskom derbiju, iako su dugo imali vodstvo i kontrolu utakmice.

Hull je poveo već u 5. minuti preko Olivera McBurnieja i u prvom dijelu bio bliži i drugom pogotku, ali se na odmor otišlo s minimalnom prednošću gostiju.  Sheffield je u nastavku preuzeo inicijativu, a ključni trenutak bio je crveni karton Johna Lundstrama u 75. minuti, nakon kojeg su domaći potpuno preokrenuli utakmicu.

Gustavo Hamer je izjednačio iz jedanaesterca u 85. minuti, a potpuni preokret donio je Danny Ings tri minute kasnije za konačnih 2:1

Hull je ovim porazom pao na šesto mjesto, s četiri boda ispred sedmoplasiranog Wrexhama, koji ima utakmicu manje i priliku dodatno smanjiti zaostatak.

