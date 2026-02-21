Jakirovićev Hull produbio krizu novim porazom, u zadnje tri utakmice osvojio je samo bod

Gosti su poveli u 21. minuti autogolom Paddyja McNaira, a u 39. minuti Joe Gelhardt poravnao je na 1:1 i s tim rezultatom otišlo se na odmor. U drugom poluvremenu QPR je u završnici došao do pobjede golovima Daniela Bennieja u 84. minuti i Richarda Konea u petoj minuti sudačke nadoknade.

Jakirovićev Hull uvjerljivo poražen od Chelseaja u FA Kupu

Za Hull je ovo bila četvrta utakmica zaredom bez pobjede. Prethodno je remizirao s Watfordom, a potom izgubio od Bristol Cityja i Chelseaja u FA kupu. Sve četiri utakmice odigrane su kod kuće, a u posljednje tri Hull je osvojio tek jedan bod.

Unatoč tome, klub je još uvijek u dobroj poziciji za doigravanje za Premier ligu, s šest bodova prednosti ispred šestoplasiranog Derby Countyja.