Jakirovićev Hull poražen na gostovanju od direktnog konkurenta za ulazak u Premier ligu

Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića poražen je u gostima kod Ipswich Towna 1:0 u 32. kolu Championshipa. Pogodak odluke postigao je Azor Matusiwa u 71. minuti.
Ipswich je tijekom susreta imao više inicijative, a ključni trenutak dogodio se kada je lopta stigla do Matusiwe na oko 18 metara od gola. Veznjak domaćih pucao je iz prve i svladao hrvatskog vratara Ivora Pandura za konačnih 1:0.
Hull je ovim porazom propustio priliku zasjesti na treće mjesto te je ostao peti sa 60 bodova iz 35 utakmica, dok Ipswich sada ima 63 boda i drži treću poziciju.
Jakirović je pritom ostao bez prilike srušiti klupski rekord star 60 godina. Prošlog vikenda Hull je prvi put nakon 1966. vezao pet gostujućih ligaških pobjeda i izjednačio rekord, ali niz je sada prekinut.
