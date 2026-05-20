Jakirovićev Hull mogao bi direktno u Premier ligu?!

xAndyxThomasx FIL-23066-0001 via Guliver Image

Nema mira u engleskom nogometu uoči najskuplje utakmice na svijetu.

Nakon što je Southampton zbog špijuniranja protivnika uoči finala doigravanja za plasman u Premier ligu izbačen iz završnice, Engleska nogometna liga (EFL) odlučila je da će Hull City, kojeg s klupe vodi Sergej Jakirović, igrati protiv Middlesbrougha, koji je u cijelom slučaju bio oštećena strana.

Hull City sada razmatra svoje pravne mogućnosti i traži opciju da se bez odigravanja utakmice izravno plasira u Premier ligu.

“Naši odvjetnici smatraju da imamo osnovu za izravan ulazak u Premier ligu. Slučaj je u razmatranju i zato ne mogu otkrivati više detalja. Situacija je kaotična. Deset dana smo se pripremali za Southampton. Sva analiza i planiranje bili su usmjereni na njih. Protivnik se promijenio samo nekoliko dana prije finala. Igrači danas imaju slobodan dan, a četvrtak je posljednja prilika za ozbiljan trening“, rekao je za Mirror vlasnik Hull Cityja Acun Ilıcalı.

Dodao je i da klub čeka daljnji razvoj situacije, dok bi u srijedu trebali biti saslušani predstavnici Southamptona, koji je podnio žalbu na izrečenu kaznu.